شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فيضان السودان تؤكد تواصل انخفاض مناسيب النيل بمعظم الأحباس لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، استمرار انخفاض النيل فى معظم الأحباس، ونوهت إلى أن منسوب شندى ومناسيب النيل الأبيض، من الجبلين حتى خزان جبل الأولياء مازالت فى أعلى مستوياتها.

وأكدت اللجنة فى بيانها اليوم، أن وارد محطة الديم عند الحدود "السودانية - الأثيوبية" ليوم غد الأحد، سيكون فى حدود 665 مليون متر مكعب، بينما يكون وارد العطبراوى فى حدود 180مليون متر مكعب .

Advertisements





وبحسب لجنة الفيضانات فان محطة ود مدنى سجلت اليوم 19.77 مترا، ومن المتوقع أن تنخفض غدا إلى 19.72 مترا، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 18.75 مترا ومن المتوقع أن تنخفض غدا إلى 18.63 مترا.

وسجلت الخرطوم اليوم 17.42 مترا ويتوقع أن تنخفض غدا لتسجل 17.40 وسجلت محطة شندى اليوم 18.42 مترا ويتوقع ـن تسجل غدا 18.40، بينما سجلت محطة عطبرة اليوم 15.64 مترا ويتوقع أن تسجل غدا 15.67 مترا، وسجلت دنقلا اليوم 15.22 مترا وتنخفض غدا إلى 15.21 مترا، ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر.



