خالد العنانى يوضح للسياح مزايا زيارة الأقصر: يمكن اختتام يومك في الغردقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق وزير السياحة والاثار، الدكتور خالد العنانى، على زيارته إلى الأقصر، والتي استمرت لمدة 14 ساعة، حيث قال العنانى، من خلال حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى، "انستجرام"، بقوله: "فقط فى مصر تستطيع أن تقضى يوما ممتعا ومتنوعا كهذا، تبدأه بجمال النيل والأماكن الأثرية الفريدة فى الأقصر صباحا، ثم تستقل السيارة وبعد ٣ ساعات فقط تجد نفسك على شواطئ الغردقة الخلابة بشمسها الدافئة، حيث تسبح وتشهد الغروب على متن رحلة بالبحر الأحمر .. و تختتم يومك بمشاهدة مجموعة من كنوز توت عنخ آمون في متحف الغردقة.. مصر لديها كل شيء لتجذب العالم"

الدكتور خالد العنانى

مع أهالى الأقصر وخلال جولته بمعابد الكرنك لتفقد مشروع ترميم 29 كبشا فرعونيا خلف الصرح الأول بالكرنك، التقى الوزير بوفد سياحى أمريكى الجنسية لرصد ردود أفعالهم حول الوضع الحالى بمصر وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقرر وزير السياحة والاثار، اهداء الوفد الأمريكى الجنسية زيارة مجاناً إلى متحف الأقصر ومتحف التحنيط مجاناً خلال تواجدهم بالأقصر لمدة 3 أيام للاستمتاع بالمعالم الآثرية. Advertisements

بأحد المتاحف

فى الأقصر

من داخل المتحف كما التقى خلال جولته بمعابد الكرنك لتفقد مشروع ترميم 29 كبشا فرعونيا خلف الصرح الأول بالكرنك، بوفد سياحى أوكرانى لرصد ردود أفعالهم حول الوضع الحالى بمصر وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقرر وزير السياحة والآثار، اهداء الوفد الأوكرانى الجنسية زيارة مجاناً إلى مقبرة الملك توت عنخ آمون بالبر العربي، وزيارة تحف توت عنخ آمون مجانا فى مدينة الغردقة.

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