شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء عن تحصيل مخالفات البناء: "مش جباية وهنعمل اللى فى مصلحة المواطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء أثبت وجود تحديات عند تطبيقه، مشددا على أن الحكومة لا "تكابر" وتراجع الموقف.

وقال رئيس الوزراء في تصريحات اليوم السبت: "هناك حجم من التعقيد وبنتعلم على الأرض ، أثناء التنفيذ لما حطينا القانون كان في وجهة نظرنا إن مش هايبقى فيه مشاكل، ولكن التطبيق على الأرض يثبت لنا وجود تحديات ، ولا نكابر ، والحل هو المراجعة".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التقييمات من الناحية السوقية عادلة ولكن على الأرض غير ذلك، مستشهدا بسكان منطقة ماسبيرو قائلا: " الناس كانت قاعدة على النيل ولكن ظروفها كانت عايشة إزاى".

وشدد مدبولي على أن الحكومة تراعى البعد الاجتماعي في التقييمات، مختتما الهدف إن عاوز أقفل الملف، والموضوع ليس جباية، فقيمة تكلفة 375 قرية 13 مليارا، وكل ما هنلاقى تحديات ومشاكل هنحاول نشوف فين مصلحة المواطن والله وهتتعمل".