شكرا لقرائتكم خبر عن متسول بحوزته 4 ملايين جنيه وعمارتين فى فيصل.. اعرف حقيقة الصورة المتداولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر بين مستخدمى موقع تويتر، صورة للقبض على متسول لحوزته 4 ملايين الجنيهات خلال الأيام القليلة الماضية، كما يمتلك أيضا عقارين فى حى فيصل بمحافظة الجيزة، وهو ما أثار ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى.



المتسول خلال القبض عليه

يظهر المتسول فى الصورة يجلس على كرسى متحرك، وأمامه الأوراق النقدية عقب القبض عليه، وجاء التعليقات: "متسول من المنيا.. تم القبض عليه وفى بيته 4 ملايين و700 ألف جنيه ولديه عمارتين بفيصل".

واستندت وكالة الأنباء الفرنسية إلى تقرير نشر بجريدة الخليج 365، بتاريخ 12 سبتمبر 2018، والذى جاء بعنوان: "ضبط متسول يفترش وسط الطريق وبحوزته 500 جنيه بالغربية"، والذى كشف حقيقة ضورة المتسول، وأن المبلغ كان مبالغ فيه.

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القصة الحقيقة للمتسول

وأشار التقرير، إلى أن ضباط مباحث مركز زفتى بمحافظة الغربية، تمكنوا من ضبط متسول بعد قيامه بافتراشه فى منتصف الطريق السريع بزفتى والتسول، الأمر الذى قد يؤدى لوقوع حوادث على الطريق، وبتفتيشه عثر بحوزته على 500 جنيه.

وكان قد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بضبط متسول بعد افتراشه منتصف الطريق السريع بزفتى، وعثر بحوزته على 500 جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.