حسب المخالفة.. اعرف هتدفع كام من سعر متر التصالح في مخالفات البناء- 6 أنواع​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يشتكي الكثير من المواطنين من المغالاة في أسعار التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، رغم أن 23 محافظة خفضت مقابل التصالح بأرقام كبيرة وصلت حتى 70%.

كيف يتم تحديد قيم التصالح في مخالفات البناء على المتر؟

تقوم اللجنة الفنية المشكلة طبقا للمادة الثانية من قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بتحديد قيمة إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء المطلوب سدادها بناء على سعر المتر في كل منطقة وإجمالي مسطح المخالفة على أن تراعى النسب الواردة بالمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون بحسب نوعية المخالفة على النحو التالي:

- مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية: 100% من قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس بها مخططات تفصيلية: 100% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية: 50% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: 25% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

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- مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة الرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: 20% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

- مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة الرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: 5% من قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل قيمة التصالح مقابل المتر المسطح في كافة أنواع المخالفات عن الحد الأدنى المحدد في القانون عند 50 جنيها للمتر الواحد.

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