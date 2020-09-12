"بدأنا بالحيتان".. رئيس الوزراء: "5 مقاولين دفعوا مليار جنيه للتصالح في مخالفات البناء"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت بالحيتان، بحسب وصفه، في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين بعض الأوضاع.

وأضاف مدبولي، في تصريحات، على هامش لقاء الإعلاميين والصحفيين، اليوم السبت، بمحافظة القليوبية: النهاردة فيه كبار المقاولين بعضهم بنوا أبراج بالمخالفة في إسكندرية وغيرها بعضهم دفع مئات الملايين وتم القبض عليهم.. وفي النيابة العسكرية واحد دفع 200 مليون جنيه.

وتابع رئيس الوزراء: فيه 5 بس دفعوا مليار جنيه ناس بنت 30 برج و40 برج وفيه وضع قائم وناس ساكنة جبنا الناس دي وقبضنا عليها، بدأنا بالحيتان الكبار وهدفنا مرة أخرى أنا عايز أقنن، أنت هتكسب مكسب هائل وقيمة العقار هتتضاعف وتقدر تعيش حياتك، مفيش واحد بتاع كهربا يقولك المبنى مخالف وعايز.. وأنتوا عارفين أنا بتكلم على إيه.

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