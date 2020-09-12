السياحة: البحر الأحمر وجنوب سيناء تستقبلان 173 ألف سائح منذ استئناف الحركة يوليو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، استقبال محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر اعتبارا من يوليو الماضي أكثر من 173,000 سائح.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الجنسيات الوافدة جاءت دول من أوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا والمجر وسويسرا ورومانيا ومقدونيا وإنجلترا.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، استقبل الخميس الماضي، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لمناقشة ملف عودة السياحة إلى مصر وعدد من الموضوعات الهامة التي من شأنها أن تساهم في دفع وتنشيط حركة السياحة الوافدة لهاتين المحافظتين لاسيما في ظل استئناف حركة السياحة الوافدة اليهما اعتباراً من أول يوليو الماضي، وتقييم تجربة مصر لاستئناف الحركة السياحة الوافدة إليها تدريجيا.