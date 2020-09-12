لتقديم خدمة متميزة للركاب.. "العربي للنقل": انضمام 3 أوتوبيسات "سوبر جيت" إلى الشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت شركة "الاتحاد العربي للنقل البري.. سوبرجيت"، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، في بيان لها اليوم السبت، إنه تم استلام 3 أوتوبيسات فاخرة من شركة "قسطور مصر" للصناعة والتجارة (مان)، المصرية الوطنية.

يأتي ذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 10 أوتوبيسات جديدة بتكلفة 50 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ما وصل من هذه الصفقة حتى الآن 7 أوتوبيسات، وبذلك يصل إجمالي أسطول الأوتوبيسات الحالي بالشركة إلى 217 أوتوبيسًا، ستصل قبل نهاية هذا العام إلى 220 أوتوبيسًا، بعد وصول الأوتوبيسات الثلاثة المتبقية من التعاقد.

وأضاف البيان أن الأوتوبيسات العشرة الجديدة التي تم التعاقد عليها لتدعيم أسطول الشركة، ستسهم في تقديم خدمة متميزة للركاب، بالإضافة إلى أهميتها الكبيرة في تشجيع الصناعة المصرية الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار البيان إلى أن هذه الأوتوبيسات تتضمن خدمات متميزة للراكب؛ مثل (إنترنت مجاني- تتبع الرحلات- مداخل شحن USB- مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد؛ لمزيد من الرفاهية والراحة- شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى).

وتابع البيان بأن هناك خطة شاملة يتم تنفيذها لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربي للنقل البري "سوبرجيت"، ورفع الكفاءة الفنية له؛ خصوصًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعي؛ بما يسهم في مواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى أن هناك تعاقدات أخرى ستقوم بها الشركة في المستقبل القريب لتدعيم أسطولها؛ للحفاظ على مستوى الخدمة المتميز المقدم لجمهور الركاب.