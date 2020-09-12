أسامة هيكل ينعي عزمي مجاهد بعد وفاته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الكابتن عزمي مجاهد نجم الزمالك الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وقال هيكل في بيان له: أنعى ببالغ الحزن والأسى الكابتن عزمي مجاهد الذي وافته المنية صباح اليوم، وأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته ومحبيه ومشاهديه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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