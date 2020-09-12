البابا تواضروس يستقبل رئيس دير الأنبا شنودة بسوهاج لمناقشة عدة ملفات

محمد اسماعيل - القاهرة - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، حيث تمت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالدير.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة أمس الأول مجلس كنيسة الشهيد مارجرجس، هليوبوليس ومعهم القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والكاهن بالكنيسة ذاتها. حيث قدموا تقريرًا، تمت مناقشته، عن أنشطة الكنيسة والمشروعات الخدمية التابعة لها ومن بينها مشروع مستشفى مار جرجس وبيت الخلوة للشباب فى منطقة عرابي.

كما استقبل البابا تواضروس بالمقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، حيث تمت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالدير.