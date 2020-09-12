تصوير جوي.. فيديو يوضح حجم التعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات ومحمد عبدالناصر:

نشر المركز الإعلامي بمجلس الوزراء فيديو يوضح حجم التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة القليوبية والذي تم عرضه اليوم خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في كفر سعد بمحافظة القليوبية مع الكتاب والصحفيين والإعلاميين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء.

حضر اللقاء الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

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وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مدينة الخصوص نشأت بالكامل على أراضٍ زراعية من دون أى تخطيط.

وأضاف مدبولي، أثناء مؤتمر صحفي عقد اليوم بمحافظة القليوبية، أن مدينة الخصوص بدأت بقرية صغيرة، وعلى مدار الوقت تحولت لـ كم هائل من الكتل الخرسانية.