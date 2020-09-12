محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كشفت أجهزة الأمن، حقيقة مقطع فيديو إطلاق الأهالي النيران على الشرطة، اعتراضًا على هدم منازلهم بسوهاج. رصدت المتبعة الأمنية تداول على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً مقطع فيديو بزعم أنه لمجموعة من الأشخاص بإحدى قرى بمحافظة سوهاج، يطلقون أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم اعتراضاً على تنفيذ قوات الشرطة لقرارات إزالة لمنازلهم. وتبين بالفحص بأن مقطع الفيديو خاص بواقعة سابقة وقعت أحداثها عام 2017 وسبق تناولها إعلامياً في ذاك الوقت.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: فيديو إطلاق النيران على الشرطة لوقف هدم المنازل منذ 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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