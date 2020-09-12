حلم المليون انتهى بكلبش.. رحلة مباحث الهرم لتحرير طالب اختطفه 7 أشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات خطف طالب على يد 7 أشخاص لطلب فدية من والده بالهرم.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من مأمور قسم الهرم بورود بلاغ من سيدة "33 سنة" بغياب نجلها (طالب- 13 سنة) وتلقيها اتصال هاتفي من مجهول طلب خلاله مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

فريق بحث ترأسه العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، عكف على فحص علاقات والده والتأكد من وجود خلافات بينه وبين آخرين ترقى لارتكاب الواقعة.

تحريات المقدم هشام بهجت وكيل الفرقة، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، توصلت إلى تورط 7 متهمين تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من: (سائق31 سنة) وشقيقه و(جزار 35 سنة) يقيمون ببولاق الدكرور بالاشتراك مع (شيف 29 سنة) وعاملين وموظف.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأمورية وتمكن الرائد هاني عجلان والنقيب مصطفى لاشين معاوني مباحث الهرم من ضبطهم.

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اتفق الشقيقان على اختطاف المجني عليه للتحصل على الفدية لعلمهما بثراء والده نظراً لسابقة عملهما بحراسة العقار سكنهم وتعامل والدة المجني عليه معهما لتوصيلها وأنجالها عقب عملهما كسائقين لسيارات أجرة.

وتولى المتهم الثالث مهمة استدراج المجني عليه من أمام العقار سكنه بزعم تسليمه متعلقات أرسلها والده له، واصطحبه بسيارة ملاكي قيادة الرابع يستقلها بصحبته المتهمان الخامس والسادس واحتجزوه بمنزل المتهم الخامس.

وعقب ذلك قام المتهم السابع بالاتصال بوالدته ومساومتها على دفع الفدية ولدى استشعارهم بملاحقتهم أمنياً قاموا بإطلاق سراح المجني عليه.

وأرشد المتهمون عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول المستخدم في عملية المساومة بإلقائه من أعلى الطريق الدائري.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.