"شبشب وتي شيرت" آخر ما تبقى من طفل غرق في ترعة المنصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي طفل مجهول الهوية مصرعه غرقا بترعة المنصورية جنوب الجيزة، اليوم السبت. تلقى العميد عادل أبو سريع مساعد مدير فرقة الجنوب إشارة من مأمور قسم أبو النمرس بوجود غريق أمام معهد طيبة. وأخطر مسؤول غرفة إدارة شرطة النجدة غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بقيادة العميد ماجد سعفان. Advertisements وانتشل رجال الضفادع البشرية جثة الغريق، وتبين أنه يبلغ من العمر 11 سنة، يرتدي بنطالا أحمر اللون وعاري الجسد من أعلى، وعثر على "شبشب، تي شيرت" على ضفة الترعة. وكشفت التحريات الأولية تحت إشراف العقيد أحمد نجم والرائد محمد داوود أن المتوفى "مجهول الهوية" نزل للاستحمام لكن جرفه التيار. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إيداع الجثة بمستشفى أبو النمرس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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