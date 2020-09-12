بعد 48 ساعة من البحث.. انتشال جثة "غريق الصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

بعد 48 ساعة من أعمال البحث والتمشيط نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بمركز الصف.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بنهر النيل بجوار ملهى "جنة النيل" بمركز الصف، جنوب المحافظة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري برئاسة العميد ماجد سعفان؛ لإجراء عملية مسح شامل لمكان الحادث.

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ونجح رجال الضفادع البشرية في إنقاذ أحد الطالبين، وغرق الثاني بعدما جرفه التيار. وكشفت تحريات المباحث تحت إشراف العقيد محمد مختار مفتش فرقة الشرق، والمقدم محمد العشري رئيس المباحث، عن أن "أحمد عصام" 16 سنة، و"إسلام محمد" 16 سنة، طالبين بالثانوية الأزهرية، نزلا للاستحمام في نهر النيل، ما أسفر عن غرق الأول وإنقاذ الثاني.

ووجه مدير الحماية المدنية رجال الإنقاذ تحت إشراف العميد ماجد سعفان باستمرار عملية البحث والتمشيط لمجرى نهر النيل في الساعات الأولى من صباح الغد لانتشال جثة الغريق.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم انتشل رجال الضفادع البشرية جثمان الغريق بالضفة المقابلة لنهر النيل بنطاق بني سويف.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.