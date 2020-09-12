15 نوفمبر.. الحكم على متهمين في قضية "أحداث عنف المطرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

حجزت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات 2 متهمين في إعادة محاكمتهما في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015، لجلسة 15 نوفمبر، للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي، وعماد الدرمللى.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.