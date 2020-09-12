مصر | "لقوا الشبشب والتيشرت".. غرق طفل بترعة المنصورية

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر "لقوا الشبشب والتيشرت".. غرق طفل بترعة المنصورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قوات الإنقاذ النهري "الضفادع البشرية"، في انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة المنصورية بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بغرق طفل بمجري ترعة المنصورية بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال استحمام طفل عمره 11 سنة، بمجري الترعة، أمام معهد طيبة، جرفه التيار، ولقى مصرعه غرقًا.

وتمكنت القوات من انتشال الجثة وتبين أنه يرتدي بنطال ترنج أحمر اللون، وعاري الجسد بالنصف العلوي، وعثر على تيشيرت وشبشب خاصين به على حافة الترعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.