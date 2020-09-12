مصر | بحوزته مخدر أسيد والماريجوانا.. التحقيق مع موظف بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بحوزته مخدر أسيد والماريجوانا.. التحقيق مع موظف بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، إرسال كمية من مخدر الماريجوانا ضبط بحوزة موظف باحدي الشركات الخاصة، داخل سيارته بمنطقة التجمع الخامس، وإرسال تقرير وافي بها ومدي فاعلية المادة المخدرة المتواجدة بها.

كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بتمكن رجال مباحث قسم التجمع من القبض على شخص بحوزته لفافة كبيرة الحجم لمخدر (الماريجوانا) وزنت 250 جراما- كمية من مخدر LSD أسيد وزنت 10 جرامات- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس) أثناء استقلاله سيارة بالقرب من المنطقة محل سكنه بالتجمع، وبالكشف عنه تبين اتهامه في قضايا مخدرات، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيقات والتي أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.