مصر | خلال يوم.. ضبط 1851 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال يوم.. ضبط 1851 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1851 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك في ظل صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وكشفت مناظرة نيابة حلوان اليوم الخميس في واقعة سقوط سيدة من شرفة مسكنها بالطابق الرابع، أن الجثة لسيدة في العقد الثاني من العمر وبها كسور متفرقة من الجسد ومصابة بنزيف فى المخ أدى إلى الوفاة فى الحال.

وأفادت تحقيقات النيابة، بأن المتوفية تدعى "تهامي سامي"، وتبلغ من العمر27 عاما، كما طالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ومناقشة الشهود لبيان وجود شبهة جنائية من عدمها.

وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات المباحث الأولية، أن الضحية أثناء وقوفها فى شرفة منزلها بالطابع الرابع اختل توازنها وسقطت جثة هامدة.

وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من عامل، مفاده سقوط زوجته من الطابق الرابع ومصرعها، وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة، وبعمل التحريات تبين انها سقطت من شرفة منزلها.

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وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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وأحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، البلاغ المقدم من شعبان سعيد المحامى بالنقض وكيلا عن نقابة المهن التمثيلية حول شائعة وفاة الفنان محمود ياسين لنيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق.

يذكر أن شعبان سعيد المحامي بالنقض، قد تقدم وكيلا عن الفنان أشرف ذكي نقيب الممثليين، ببلاغ للنائب العام ضد، مجهول، لتسببه في إذاعة شائعة وفاة الفنان محمود ياسين.

وقال المحامي في بلاغه الذي قيد تحت رقم 32291 عرائض الناىب العام، إن أسرة الفنان محمود ياسين فوجئت في يوم 10 يوليو الماضي، بوابل من الاتصالات التي تنعيهم في وفاة "يس"، وزيارات متتالية من الأقارب والأصدقاء لمساندتهم في حزنهم، وتصديق تلك الشائعة.

وتابع، أن الغرض من نشر هذه الأخبار هو الربح من خلال كثرة المتابعات على هذة الصفحات التي اعتادت على ترويج الشائعات، ومن ضمنها صفحة تحمل اسم الفنانة "رانيا محمود ياسين".

وأضاف، أن نقابة المهن التمثيلية تراعي مصالح أعضائها، وتقف بجوارهم في المحن والشدائد، وهو الأمر الذي ادعى الطالب لتقديم هذا البلاغ، متابعا: "نحن نثق في النائب العام لضبط المجتمع من خلال القبض على المجرمين ومرتكبي الجرائم".