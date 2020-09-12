مصر | إرسال استروكس وأقراص مخدرة ضبطت بحوزة عاطل للمعمل الكيميائي

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر إرسال استروكس وأقراص مخدرة ضبطت بحوزة عاطل للمعمل الكيميائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المخدرات، حيث ضبط بحوزته على كيلو ونصف استروكس، و٣٠٠ قرص مخدر ببولاق الدكرور.

فيما طلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الاستروكس، و300 قرص مخدر في بولاق الدكرور، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل يدعى "ح.م" بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الأستروكس، بالإضافة إلى 300 قرص مخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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سقوط تشكيل عصابي بحوزتهم ٦٣ كيلو بانجو و١٠ كيلو استروكس بأسوان

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 63 كيلو لمخدر البانجو و10 كيلو لمخدر الأستروكس وكمية من مخدر الحشيش وقطعتى سلاح نارى بأسوان بحوزة تشكيل عصابى ضم أربعة من العناصر الإجرامية بأسوان.

حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام كلٍ من (سائقين، عاطلين – مقيمين بأسوان – لثلاثة منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم أمام مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان مستقلين سيارتان ( نقل، أجرة ). وبحوزتهم الآتى، عدد ( 2 ) بندقية خرطوش وعدد ( 4 ) طلقات خرطوش من ذات العيار، و كمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 63 كيلو جرام )، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 10 كيلو جرام )، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 400 جرام )، و مبلغ مالى، عدد ( 3 ) هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.