مصر | تأجيل محاكمة 8 متهمين في "أحداث المطرية" لـ 15 نوفمبر

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 8 متهمين في "أحداث المطرية" لـ 15 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة مُحاكمة 8 مُتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المطرية".. وذلك لجلسة 15 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015