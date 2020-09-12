مصر | المعاينة تكشف سر حريق مصنع بلاستيك في أوسيم

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر المعاينة تكشف سر حريق مصنع بلاستيك في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة إلى أن ماس كهربائي السبب في نشوب حريق هائل بمصنع بلاستيك بمركز أوسيم، شمال الجيزة.

ونجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق هائل شب في مصنع بلاستيك، بمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من مصنع بلاستيك بقرية سقيل كورنيش النيل بالوحدة المحلية بقرية برطس، بمركز أوسيم، شمال المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 5 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأجري قوات الدفاع المدني عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.