مصر | حجز محاكمة متهم في "أحداث مترو المطرية" لـ 16 نوفمبر للحكم

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر حجز محاكمة متهم في "أحداث مترو المطرية" لـ 16 نوفمبر للحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حجز إعادة إجراءات محاكمه المتهم عمرو طلال على الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مترو المطرية"، لجلسة 16 نوفمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي.

Advertisements

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم واثنين آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1356 لسنة 2016 جنايات المطرية والمقيدة برقم 2081 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، بأنهم في يوم 17 يناير 2016 بدائرة قسم المطرية اشتركوا في تجمهر مؤلف من اكثر من خمس أشخاص الغرض منه ارتكاب جريمة وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود بالتجمهر مع علمهم بالجريمة.

وقررت نيابة شرق القاهرة الكلية إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.