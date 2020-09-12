مصر | مباحث التموين تضبط 83 قضية مخالفة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر مباحث التموين تضبط 83 قضية مخالفة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 83 قضية تموينية مخالفة، حيث تم ضبط 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 8 عدم الإعلان عن اسعار، 11 إدارة منشأة بدون ترخيص، 11 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، 10 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات،31 بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.