مصر | جهود الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر جهود الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام: استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (335) متهم، وبحوزتهم (26) قطع أسلحة نارية، وعدد (117) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

ضبط (25) قطعة سلاح أبيض.

ضبط (18) قضية اتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (4115) حكم قضائي متنوع.

ضبط (476) قضية متنوعة أخرى.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة: أسفرت الجهود عن مصرع (6) عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط عدد (31) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (الدقهلية- الغربية- الشرقية- البحيرة- أسيوط- سوهاج- الأقصر) بإجمالى مضبوطات (13) قطعة سلاح (رشاش جرينوف- رشاش هيكلر- 5 بنادق آلية – 4 مسدس- 2 فرد خرطوش- كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة- 3 كيلو جرام لمخدر البانجو- 810 جرام لمخدر الهيروين- 270 جرام لمخدر الأفيون) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه- سرقة متنوعة- سلاح نارى- خطف- قتل- شروع فى قتل– مخدرات- مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية- تبديد- شيك- ضرب "..كما أن البعض منهم محكوم عليه بالإعدام والسجن "المؤبد، 40 سنة".

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1171) قطعة سلاح نارى ( 2 رشاش – 2 جرينوف – 120 بندقية آلية – 202 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 81 مسدس– 764 فرد محلى الصنع – 3012 طلقة مختلفة الأعيرة – 1619قطعة سلاح أبيض).

ضبط (5) ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلهم (5 مسدس – 19 فرد محلى – 427 طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع)،

في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة: ضبط (18) تشكيل عصابى، ضموا (48) متهمًا، إرتكبوا (95) حادث سرقة متنوع.

ضبط (193) قضية أحداث.

إعادة (9) سيارات مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (44) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (67) متهمًا.

في مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ (487747) حكم قضائى، وذلك على النحو التالى:

(2036) حكم جناية.

(176943) حكم حبس.

(242772) غرامة.

(65996) مخالفة.

في مجال الأمن الاقتصادي:

القضايا التموينية: ضبط (9064 قضية تموينية متنوعة).. جاءت على النحو التالى:

ضبط (175) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1549 إسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (209115) جنيه.

ضبط (32) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (187143 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.

ضبط (8857) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (1000،785) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (379) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (269،122) طن، وكذا ضبط (74) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (109،417) طن.

قضايا التيار الكهربائى: ضبط (76223) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (60315576) جنيه.

في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة: ضبط (1540) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (141) قضية ضرائب عامة، كشف (276) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (200) قضية فى مجال الجمارك، (4) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (397) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (346) حكم قضائى، (156) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (11) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الإجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب جمركى بضائع)، (9) قضايا فى مجالات (إستيلاء على المال العام، إحتيال مصرفى، طلب رشوة إستغلال نفوذ، غسل أموال، كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (23439366317 جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

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قضايا النقل والمواصلات: ضبط (1425) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة – حيازة مواد مخدرة)، بالإضافة إلى ضبط

(3) تشكيلات عصابية ضمت (7متهمين) إرتكبوا (3) وقائع متنوعة.

قضايا المصنفات: ضبط (122) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

قضايا المسطحات المائية: ضبط (665) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1450) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (145) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم )، (149) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (102) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (464) لنش سياحى.

فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

ضبط (6582) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (295) قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق.

غلق (3265) محل مخالف لمواعيد الغلق.

غلق (19) أماكن (أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة).

فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات: تم ضبط (عدد 31166 سائق نقل جماعى).

فى مجال مكافحة المخدرات: ضبط (1547) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1746) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر الحشيش، وزنت (243،896 كيلو جرام).

كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (14961،104 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (35،191 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (51،16 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو، وزنت (3،160 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون، وزنت (2،215 كيلو جرام).

عدد (271238) قرص مخدر مختلف الأنواع.

في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك:

أسفرت الجهود عن ضبط (10) قضية بإجمالى (11) متهم.. بمضبوطات بلغت (6طن و272 كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (273651) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (43562 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 20 قيادة تحت تأثير مخدر، 5450 موقف عشوائى).

فى مجال أمن الموانئ

ضبط (15) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، وكذا (74) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب).

فى مجال الأمن السياحى

ضبط (2792) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.