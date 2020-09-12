مصر | بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط واحد من تجار الكيف ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط واحد من تجار الكيف ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في القبض على واحد من تجار المخدرات بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور مفادها قيام "ح. م" 27 سنة، بمزوالة نشاطآ إجراميآ تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذآ من دائرة القسم مسرحآ لمزوالة نشاطه الأجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد عدة أكمنه سرية أسفرت أحدها عن ضبطه بالمنطقة سكنه وبحوزته كيس به نبات الأستروكس المخدر بإجمالي وزن كيلو و500 جرام، 300 قرص لعقار الترامادول المخدر، هاتف محمول، 225 جنية مصري.

وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته أقر بما توصلت إليه التحريات وحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.