مصر | جهود مباحث الأموال العامة في ضبط القضايا خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر جهود مباحث الأموال العامة في ضبط القضايا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (6) قضايا (تزوير أوراق- نصب سفريات- تحويلات مالية غير مشروعة– إستيلاء على المال العامة) مُتهم فيها عدد (7) أشخاص ضُبط فيها مستنديًا أكثر من (17 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كشفت مناظرة نيابة حلوان اليوم الخميس فى واقعة سقوط سيدة من شرفة مسكنها بالطابق الرابع، أن الجثة لسيدة فى العقد الثانى من العمر وبها كسور متفرقة من الجسد ومصابة بنزيف فى المخ أدى إلى الوفاة فى الحال.

وأفادت تحقيقات النيابة أن المتوفية تدعى "تهامي سامي"، وتبلغ من العمر27 عاما، كماطالب النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ومناقشة الشهود لبيان وجود شبهة جنائية من عدمها.

وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات المباحث الأولية أن الضحية أثناء وقوفها فى شرفة منزلها بالطابع الرابع اختل توازنها وسقطت جثة هامدة.

وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من عامل، مفاده سقوط زوجته من الطابق الرابع ومصرعها، وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة، وبعمل التحريات تبين انها سقطت من شرفة منزلها.

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وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، البلاغ المقدم من شعبان سعيد المحامى بالنقض وكيلا عن نقابة المهن التمثيلية حول شائعة وفاة الفنان محمود ياسين لنيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق.

يذكر أن شعبان سعيد المحامي بالنقض، قد تقدم وكيلا عن الفنان أشرف ذكي نقيب الممثليين، ببلاغ للنائب العام ضد، مجهول، لتسببه في إذاعة شائعة وفاة الفنان محمود ياسين.

وقال المحامي في بلاغه الذي قيد تحت رقم 32291 عرائض الناىب العام، إن أسرة الفنان محمود ياسين فوجئت في يوم 10 يوليو الماضي، بوابل من الاتصالات التي تنعيهم في وفاة "يس"، وزيارات متتالية من الأقارب والاصدقاء لمساندتهم في حزنهم، وتصديق تلك الشائعة.

وأن الغرض من نشر هذه الأخبار هو الربح من خلال كثرة المتابعات على هذة الصفحات التي اعتادت على ترويج الشائعات، ومن ضمنها صفحة تحمل اسم الفنانة "رانيا محمود ياسين".

وأضاف، أن نقابة المهن التمثيلية تراعي مصالح اعضائها،،وتقف بجوارهم في المحن والشدائد، وهو الامر الذي ادعي الطالب لتقديم هذا البلاغ، متابعا "نحن نثق في النائب العام لضبط المجتمع من خلال القبض على المجرمين ومرتكبي الجرائم".