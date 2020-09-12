أخبار مصر | محافظ الجيزة: لجنة فنية لتقييم أسعار التصالح للنظر في تخفيضها تحفيزآ للمواطنين

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: لجنة فنية لتقييم أسعار التصالح للنظر في تخفيضها تحفيزآ للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المركز التكنولوجى بحي بولاق الدكرور ومكتب خدمه المواطنين، وتبسيط الاجراءات بمركز ومدينة أبو النمرس لمتابعه الإلتزام بإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء طوال أيام الإسبوع، إضافه إلي متابعه توافد المواطنين للتقدم لسداد رسوم الجدية قبل إنتهاء المهله المحددة.

وأكد المحافظ علي رئيسي حى بولاق ومركز أبو النمرس، بتسهيل الإجراءات علي المواطنين في إستلام الطلبات بصورة البطاقة أو صوره عقد الملكية لحين إستيفاء باقى المستندات قبل إنتهاء المهله المحددة.

أكد محافظ الجيزة أنه تم تشكيل لجنه فنية لتقييم أسعار التصالح فى مخالفات البناء التى تم وضعها

وفقاً للبعد الاجتماعي والطابع الشعبي بكل حي ومركز ومدينة تابع للمحافظة، وذلك للنظر فى إمكانية تخفيض بعض القيم السعرية فى عدداً من القطاعات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والتسهيل عليهم لسرعة تقنين أوضاعهم وتحفيزاً لهم.

مشيراً أن محافظة الجيزة تعد الاقل فى اسعار القيم السعرية على مستوى الجمهورية، فهناك بعض المناطق يتم التصالح فيها بمقابل 50 جنية للمتر السكنى حيث تم مسبقا وضع قيم تتوائم مع الطابع السكانى لكل قطاع بالمحافظة.

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ودعا المحافظ المواطنين سرعه التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيراً انه فى حال تخفيض القيمه السعرية لاى منطقة سوف يتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددو جدية التصالح في الفترة السابقة موضحًا أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

وخلال الجولة حرص المحافظ التحاور مع الموظفين داخل المركز التكنولوجي للتأكد من قيامهم بأداء المهام المطلوبة منهم علي أكمل موجها بمد فترات العمل بالمركز حتى الفترات المسائية للتسهيل على المواطنين وانجاز العمل، موجها رؤساء الاحياء والمراكز بدعم المراكز التكنولوجيه بموظفين إضافيين لتقليص المده الزمنية التى يقضيها المواطن داخل المركز ولإستيعاب أكبر قدر من المواطنين يومياً فى ظل الكثافة التى تشهدها المراكز التكنولوجية يومياً لتوافد المواطنين عليها.

كما حرص المحافظ علي الإستماع إلى المواطنين والتحاور معهم للتعرف على أبرز المعوقات التى تواجههم للعمل نحو سرعة حلها للتيسير عليهم موجهاً بإتخاذ اللازم نحو سرعة تحديد وتحصيل قيمة رسوم جدية التصالح لبعض المواطنين التي سبق أن تقدمو بطلبات التصالح علي مخالفات البناء.

ووجه المحافظ إنذار إلى أحد الموظفين بالمركز التكنولوجى بحي بولاق الدكرور، وذلك بعد تلقى شكوى أحد المواطنين بالتعامل غير اللائق معه من قبل الموظف حيث شدد المحافظ إنه فى حال تكرار المخالفة سيتم إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق.