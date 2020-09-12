أخبار مصر | القوى العاملة: تحصيل 640 ألف جنيه مستحقات مصريين بالسعودية

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تحصيل 640 ألف جنيه مستحقات مصريين بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتبي التمثيل العمالي التابعين لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض ، وجدة ، بالمملكة العربية السعودية ، نجحت في تسوية مستحقات المواطن "مصطفى.أ.م.أ" والذي كان يعمل بإحدى شركات الاستثمار الزراعى بالرياض ، وبلغت 67 ألفاً و 596 ريالاً سعودياً ، أي ما يوازي 283 ألفاً و 390 جنيهات مصريا تقريبا، فضلا عن مستحقات المواطن أحمد عبدالسلام حنفي ويعمل مشرف مبيعات بشركة كريم للصناعات الغذائية بجدة، وبلغت 85 ألف ريال أي ما يوازي 357 جنيها مصريا تقريبا ، وبذلك يصل إجمالي المستحقات 640 ألف جنيه تقريبا .وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.وأشار إلى أنه بمتابعة شكوى المواطن المذكور مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب قام بالتواصل مسئولي الشركة للحصول على المستحقات النظامية المتأخرة وديا ، وبعد تعثر المفاوضات ، تم السير فى دعوى قضائية ضد الشركة أمام المحكمة العمالية بالرياض وصدر الحكم لصالح العامل وإلزام الشركة بدفع 67 ألفا و 596 ريالا سعوديا ، وتم إصدار شيك مصرفي للعامل من محكمة التنفيذ بالرياض واستلمت العامل.ونوه الملحق العمالي أن العامل طلب مخاطبة مكتب العمل لاستخراج تأشيرة خروج نهائي حتى يتسنى له صرف الشيك نظراً لانتهاء إقامته وعدم القدرة على صرف الشيك إلا بعد الحصول على تأشيرة خروج نهائي وحتى يستطيع العودة إلى أرض الوطن، وتم التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لإنهاء إجراءات الخروج النهائي للعامل.وفي نفس السياق استطاع الملحق العمالي عبد الحليم محمود بمكتب التمثيل العمالي بجدة بتوجيه من رئيس المكتب ، حل مشكلة المواطن المصري أحمد عبدالسلام حنفي، ويعمل مشرف مبيعات بشركة كريم للصناعات الغذائية ، وتم تسوية المشكلة وديا والحصول على مستحقاته البالغة 85 ألف ريال على دفعتين نقدا، أي ما يوازي 357 ألف جنيه مصري، نظرا لانتهاء إقامته . الأردن تسمح بدخول العمالة بتصاريح سارية المغادرة قبل 18 مارس

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلي أن وزارة العمل الأردنية قررت السماح للعمالة غير الأردنية ممن غادروا البلاد قبل 18 مارس 2020 وتصاريح عملهم ما زالت سارية المفعول بدخول البلاد وحسب الإجراءات المتبعة .

وكشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان عن أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة أصدر قرارا بذلك فضلا عن عدم يسمح للعمالة غير الأردنية بدخول البلاد ممن غادروا البلاد بعد التاريخ المشار إليه حتى ولو كانت تصاريح عملهم سارية المفعول ، كما لا يسمح بدخول أي عامل غير أردني أراضي المملكة ممن يحملون تصاريح عمل منتهية .

