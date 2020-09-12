أخبار مصر | بينهم 7 من ذوى القدرات.. تعيين 616 شاباً بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بينهم 7 من ذوى القدرات.. تعيين 616 شاباً بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية 616 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2983 شاباً .وقال أحمد القللي مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي: إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 386 منشأة ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1015 منشأة وتم القيام بـ 36 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل ، فضلا عن تلقى 44 شكوى من بوابة الشكاوى الحكومية تم تسوية 17 شكوي منها ، وإحالة 7 شكوى للقضاء ، ومازالت هناك 20 شكوى تحت البحث والدراسة .وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 144 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .



الأردن تسمح بدخول العمالة بتصاريح سارية المغادرة قبل 18 مارس

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلي أن وزارة العمل الأردنية قررت السماح للعمالة غير الأردنية ممن غادروا البلاد قبل 18 مارس 2020 وتصاريح عملهم ما زالت سارية المفعول بدخول البلاد وحسب الإجراءات المتبعة .

وكشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان عن أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة أصدر قرارا بذلك فضلا عن عدم يسمح للعمالة غير الأردنية بدخول البلاد ممن غادروا البلاد بعد التاريخ المشار إليه حتى ولو كانت تصاريح عملهم سارية المفعول ، كما لا يسمح بدخول أي عامل غير أردني أراضي المملكة ممن يحملون تصاريح عمل منتهية .

