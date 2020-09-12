أخبار مصر | كامل الوزير: القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات وزارة النقل

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر كامل الوزير: القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات وزارة النقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ مشروعات وزارة النقل سواء القطاع الخاص المصري أوالأجنبي.

جاء ذلك خلال عقده اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لبحث موقف عدد من مشروعات النقل المختلفة الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية.

حيث تم مناقشة التعاون القائم بين وزارة النقل والبنك الدولي في عدد من مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف أسيوط، وأسيوط نجع حمادي، والقاهرة الإسكندرية، حيث اشار الوزير إلى أنه هذه المشروعات تشهد تقدم في معدلات التنفيذ بها خاصة مع الاهمية الكبيرة لها في رفع معدلات السلامة والامان على خطوط السكك الحديدية.

ثم ناقش الجانبين الإنطلاقة الكبيرة لوزارة النقل في التعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المشروعات ضمن رؤية وزارة النقل لتشجيع القطاع الخاص وذلك في اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

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مشيرا الى انه تم تعديل عدد من القوانين بما يمكن القطاع الخاص من الدخول في مجالات النقل بالاضافة الى المشاركة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الجاري تنفيذها لافتا الى انه في مجال مترو الانفاق تم ابرام عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة R ATP الفرنسية كما تم تحويل هيئة الانفاق الى هيئة اقتصادية بما يمكنها من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مترو الأنفاق.

كما تم تعديل قانون السكة الحديد بما يمكنها من الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء وادارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية وكذلك الاتجاه إلي تحويل قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد إلي شركة للنقل متعدد الوسائط كما تم إدخال شركات قطاع خاص في أعمال تجديد السكة الحديد بالإضافة إلي التعاون القائم مع عدد كبير من شركات القطاع الخاص الاجنبي في مشروعات تحديث نظم الإشارات والتعاون مع شركات القطاع الخاص في مشروع تطوير المحطات والمزلقانات.

كما أوضح الوزير أن مجال الطرق والكباري يعتبر مثالًا رائدًا للتعاون مع شركات القطاع الخاص وكذلك فإن ميناء 6 أكتوبر الجاف يتم تنفيذه بالتعاون مع تحالف من القطاع الخاص (تحالف مصري عالمي ) لافتا الى أنه سيتم انشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بالتعاون أيضا مع القطاع الخاص مشيرا الى التعاون مع شركات القطاع الخاص في مجال النقل البحري والنهري.

ومن جانبها اكدت وزيرة التعاون الدولي أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشر على المواطنين،وأن وزارتي التعاون الدولي والنقل قامتا بتنسيق الجهود لتحقيق تقدم في مشروعات النقل الجارية ومناقشة الأولويات المستقبلية وأن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم عدد كبير من المشروعات التي يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار.