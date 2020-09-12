أخبار مصر | التعليم العالي: 15 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

وأضاف السيد عطا، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وهي:أولًا.. التحويل بين الكليات:-● التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.● التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.● الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.● التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.● لا توجد تحويلات ورقية.● التحويل يكون لمرة واحدة فقط.● استيفاء شروط التحويل لبعض الكليات مثل (اختبارات القدرات) التي أجريت قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى.● المفاضلة بين الطلاب يكون على أساس مجموع الثانوية العامة.

■ ثانيًا.. التحويل بين المعاهد:-

● يسمح للطالب الذي تم ترشيحه لأحد المعاهد العالية أو المتوسطة أن يقوم بتحويل لأخر في ذات التخصص أو تخصص آخر، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالمعهد المراد التحويل إليه، وذلك في ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.

● لا توجد تحويلات ورقية.

● التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

