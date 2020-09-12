أخبار مصر | "الدراسات البينية وتأثيرها على الشخصية المصرية".. ورشة عمل بـ"بحوث الشرق الأوسط"

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر "الدراسات البينية وتأثيرها على الشخصية المصرية".. ورشة عمل بـ"بحوث الشرق الأوسط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية ورشة عمل بعنوان " الدراسات البينية وتأثيرها في تكوين الشخصية المصرية"، وقد حاضر فيها الأستاذ الدكتور مدحت محمد ابو النصر رئيس لجنة ترقي الأساتذة والأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان.

تناولت ورشة العمل مفهوم الدراسات البينية وأهمية التكامل والدمج بين مختلف العلوم لتحقيق الفائدة القصوى منها، وتأثير ذلك التكامل على المجتمع المصري.

وفي نهاية الورشة اهدى الأستاذ الدكتور أشرف مؤنس مدير المركز درع المركز إلى الأستاذ الدكتور مدحت ابو النصر تقديرًا لجهوده المميزة.