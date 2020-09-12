أخبار مصر | وزير الزراعة يبحث مع سفير بيلاروسيا سبل التعاون وتبادل الخبرات

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 04:13 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الزراعة يبحث مع سفير بيلاروسيا سبل التعاون وتبادل الخبرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع سيرجي ترينتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة التعاون الزراعي وتسهيل تبادل السلع الزراعية والخبرات في مجال إنتاج التقاوي والمعدات والبحوث الزراعية، وتنفيذ ومتابعة ما تم الاتفاق مع نظيره البيلاروسي خلال زيارته لمصر مع رئيس بيلاروسيا في فبراير الماضي.

وأكد القصير، أن المعدات البيلاروسية لها سمعة طيبة بالسوق المصري وأن هناك تعاون قائم بالفعل في هذا المجال بين شركة التنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري والشركات العاملة بيلاروسيا وهناك عدد من المعارض للمعدات البيلاروسية الزراعية تم انشائها في عدد من المدن المصرية إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أهمية إنشاء مراكز لصيانة هذه المعدات حتى يكون هناك استفادة قصوى من هذا التعاون ومن ناحية.

ومن جانبه، أشار السفير البيلاروسي، إلى أن مصر تمثل حجر الزاوية بمنطقة الشرق الأوسط ونافذه للانطلاق نحو أفريقيا، وأن هناك تعاونا قائما بالفعل بين وزارة الإنتاج الحربي وبعض الشركات العاملة ببيلاروسيا في هذا المجال كما أن بلاده ترغب في توسيع علاقات التعاون مع مصر في قطاع الزراعة خاصة فيما يتعلق بمجال إنتاج التقاوي والبحوث الزراعية.