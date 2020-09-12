شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: طلبات التصالح وصلت لـ 3949 طلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن إجمالى عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتوفيق أوضاعهم في مخالفات البناء بلغت 3949 طلبًا حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت لنحو 19.1 مليون جنيه.

وأكد على أن محافظة أسوان سبق لها خفض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح خلال شهر يوليو الماضى بنسب تراوحت ما بين 30 % و 50 % مما يعكس حجم التيسرات الممنوحة لأصحاب طلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم، حيث قرر محافظ أسوان خفض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء بنسبة 30 % بالمدن، و20 % بالقرى مع مراعاة الحد الأدنى لقيمة مقابل التصالح.