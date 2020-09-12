شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى للاستفادة من خبرات شيوخ القضاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبه القاضي، خالد النشار بزيارة القاضي عبدالله عمر، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض المصرية لعرض جوانب التعاون المشترك خلال الفترة القادمة، في إطار عملية التحول الرقمي لكافة الأنشطة والمعاملات الاقتصادية وما يرتبط بها من توافق للتطبيقات والأدوات التكنولوجية الداخلة يوميا في حركة المعاملات مع التشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي مثل السجلات الإلكترونية، والإيداع الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، والمستند أو المحرر الإلكتروني، والسداد الإلكتروني، وسير الدعوى إلكترونيا مع الجهات ذات الصلة. إلى جانب الحاجة الملحة للاعتماد على التطبيقات والأدوات التكنولوجية لاستمرار النشاط الاقتصادي والتحوط بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وخلال اللقاء رحب القاضي عبدالله عمر بوضع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الرقابة المالية للاتفاق على عقد عدة لقاءات دورية، وورش عمل متخصصة في الأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، لمناقشة الاعتبارات الفنية لها، وبما يسهم في بناء خلفيات اقتصادية تكون حاضرة امام نظر القضاة عند الفصل في المنازعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعظيم الاستفادة من خبرات شيوخ القضاة في خبراتهم للفصل في المنازعات، على أن يصاحب تلك الفعاليات استعراض كافة المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غير المصرفية.

كما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن ثقة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية في سرعة الفصل في منازعاتهم وتحقيق العدالة الناجزة ستسهم لحد كبير في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر ليكون أكثر جاذبية، مشيرا إلى أن ثورة التشريعات الأخيرة التي جرى إصدارها خلال العامين الماضيين تحتاج إلى قدر كبير من تبادل الخبرات -وبناء الخلفيات الاقتصادية بشأنها.