شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يزف بشرى بشأن تخفيضات أسعار التصالح (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المركز التكنولوجي بحي بولاق الدكرور ومكتب خدمه المواطنين وتبسيط الاجراءات بمركز ومدينة أبوالنمرس لمتابعه الالتزام باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء طوال أيام الأسبوع إضافة إلى متابعه توافد المواطنين للتقدم لسداد رسوم الجدية قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأكد على رئيسي حي بولاق ومركز أبوالنمرس بتسهيل الإجراءات على المواطنين في استلام الطلبات بصورة البطاقة أو صوره عقد الملكية لحين استيفاء باقي المستندات قبل انتهاء المهلة المحددة.

أكد أنه تم تشكيل لجنه فنية لتقييم أسعار التصالح في مخالفات البناء التي تم وضعها وفقاً للبعد الاجتماعي والطابع الشعبي بكل حي ومركز ومدينة تابع للمحافظة وذلك للنظر في إمكانية تخفيض بعض القيم السعرية في عدداً من القطاعات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والتسهيل عليهم لسرعة تقنين أوضاعهم وتحفيزاً لهم.

مشيراً أن محافظة الجيزة تعد الاقل في اسعار القيم السعرية على مستوى الجمهورية فهناك بعض المناطق يتم التصالح فيها بمقابل 50 جنية للمتر السكنى حيث تم مسبقا وضع قيم تتطابق مع الطابع السكاني لكل قطاع بالمحافظة.

ودعا المحافظ المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المحددة مشيراً انه في حال تخفيض القيمة السعرية لأي منطقة سوف يتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة موضحًا أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

وخلال الجولة حرص المحافظ التحاور مع الموظفين داخل المركز التكنولوجي للتأكد من قيامهم بأداء المهام المطلوبة منهم على أكمل موجها بمد فترات العمل بالمركز حتى الفترات المسائية للتسهيل على المواطنين وانجاز العمل موجها رؤساء الاحياء والمراكز بدعم المراكز التكنولوجية بموظفين إضافيين لتقليص المدة الزمنية التي يقضيها المواطن داخل المركز ولاستيعاب أكبر قدر من المواطنين يومياً في ظل الكثافة التي تشهدها المراكز التكنولوجية يومياً لتوافد المواطنين عليها.

كما حرص على الاستماع إلى المواطنين والتحاور معهم للتعرف على أبرز المعوقات التي تواجههم للعمل نحو سرعة حلها للتيسير عليهم موجهاً باتخاذ اللازم نحو سرعة تحديد وتحصيل قيمة رسوم جدية التصالح لبعض المواطنين التي سبق أن تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء.

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ووجه المحافظ إنذار إلى أحد الموظفين بالمركز التكنولوجي بحي بولاق الدكرور وذلك بعد تلقى شكوى أحد المواطنين بالتعامل غير اللائق معه من قبل الموظف حيث شدد المحافظ إنه في حال تكرار المخالفة سيتم إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق.