شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع يتفقد أعمال بناء سفن الصيد بـ«ترسانة السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، مجموعة من منشآت الهيئة الرئيسية بمحافظة السويس، وبرفقته عدداً من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

تأتي الجولة التفقدية في إطار الاطمئنان على سير العمل، والمتابعة الدورية لتقدم الأعمال بكل من ترسانة بور توفيق البحرية، وشركة ترسانة السويس البحرية، علاوة على الوقوف على مخطط تطوير المركز الطبي.

بدأت الجولة، بزيارة رئيس الهيئة لمقر ترسانة بور توفيق البحرية، وكان في استقباله المهندس عادل الشبراوي، مدير إدارة الترسانات، والمهندس هشام صلاح الدين، رئيس الترسانة، وقيادات الترسانة والعاملين بها.

عقب ذلك، توجه رئيس الهيئة إلى شركة ترسانة السويس البحرية، وقام بتفقد ساحة الترسانة وكل من الحوض العائم والحوض الجاف.

كما تعرف الفريق ربيع من المهندس نصر عبدالعزيز مدير إدارة الشركات، والمهندس عصام مغربي رئيس مجلس إدارة الشركة على مستجدات أعمال بناء سفن الصيد على القزق الميكانيكي حيث تتولى الشركة بناء 4 سفن صيد وهي حالياً في مرحلة التشطيبات النهائية بعد تركيب الطلمبات والماكينات والانتهاء من غرف الإعاشة وملحقاتها.

ثم توجه رئيس الهيئة لتفقد ونش الخدمة الجانبي الخاص بالحوض العائم والذي تم تجديده ورفع كفاءته بالشركة المصنعة ثم إعادة تركيبه بالحوض العائم مرة أخرى، ومن المقرر صيانة الونش الجانبي الآخر قدرة 15 طن، حيث يعمل الونشين جنباً إلى جنب مع ثلاثة أوناش مركزية قدرة 50 طن للونش الواحد، ليبدأ الحوض العائم في استقبال تعاقدات الإصلاح والصيانة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، حث الفريق ربيع العاملين بالشركة على الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال الموكلة، مؤكدا على أهمية اتباع معايير الجودة والالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية.

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تلا ذلك، التوجه إلى المركز الطبي لمتابعة إجراءات التحديث والتطوير الخاصة بغرفة العناية المركزة والأقسام الطبية المختلفة، كما وجه الفريق ربيع بتوريد الأجهزة الطبية اللازمة وسد احتياجات التعاقد مع الأطباء في التخصصات المطلوبة.

الفريق أسامة ربيع يتفقد أعمال بناء سفن الصيد بشركة ترسانة السويس

الفريق أسامة ربيع يتفقد أعمال بناء سفن الصيد بشركة ترسانة السويس

الفريق أسامة ربيع يتفقد أعمال بناء سفن الصيد بشركة ترسانة السويس