شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح بإنشاء 5 بحيرات صناعية و4 سدود وقناة تصريف بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء اجتماع بمدينه ابورديس وبحضور رئيسي مدينتي ابورديس وابوزنيمة وعدد من مسئولي المياه الجوفية والادارة الهندسية والموارد المائية بالمحافظة لمعاينة مخرات السيول ودراسة الاستعدادات اللازمة لها.

وقالت نائب المحافظ ان المدينه قد تعرضت لطقس مضطرب خلال الفترة من 13 إلى 14 مارس الماضي من سيول جارفة وامطار غزيرة وقطع وانهيار لبحيرة بعبع على حدود المدينه امام المنطقة الصناعية وتسببت في اضرار بالغة لمباني ومنشأت بالمدينة.

واكدت نائب محافظ جنوب سيناء انه سيتم العمل على اصلاح ما حدث من تلفيات واعادة البحيرة لوظعها الطبيعي إلى ما كانت علية لادخال الخدمة مرة أخرى كما سيجري العمل على انشاء قناة توجيه بطول 4 كم من مخرج وادي بعبع لتامين مرور المياة من الاتجاة الشرقي للغربي دون اضرار بالطريق وهذه الاعمال كافية فقط لتامن الطريق من اخطار السيول.

واضافت نائب المحافظ انه سيجري دراسة مقترح لانشاء 5 بحيرات صناعية و4 سدود حماية بالاضافه إلى قناه تصريف للمياة.

وكانت وجهت الحكومة المصرية المحافظين للاستعداد لموسم السيول القادم وانشاء السدود والبحيرات وتمهيد مخرات السيل وإزالة آية تعديات على مخرات السيول.

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