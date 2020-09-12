شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: «بدأنا بالحيتان وقبضنا على كبار المقاولين المخالفين في الإسكندرية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بعض كبار المقاولين بنوا أبراج مخالفة بكميات كبيرة في فترات سابقة، وفي الإسكندرية دفع بعضهم مئات الملايين من الجنيهات للتصالح في مخالفات بنائهم.

ردًا على استفسارات رؤساء التحرير، أوضح «مدبولي» أنه تم إلقاء القبض على هؤلاء المقاولين، وتمت إحالتهم للنيابة العسكرية بالفعل، وتم تحديد مخالفتهم، وهو الأمر الذي وصل لدفع أحدهم مبلغ 200 مليون جنيهاً للتصالح، مشيرًا أن هناك 5 مقاولين دفعوا للتصالح في مخالفات بنائهم مليار جنيها كاملة.

وتابع: «عشان تبنى 40 ولا 80 برج مخالف، وكنت استغليت الفوضى، وأصبح ده وضع قائم وناس ساكنة، وعشان يتصالحوا دفعوا 100 ولا 200 مليون جنيه».

وشدد رئيس الوزراء على أن مئات الموظفين تمت إحالتهم للنيابات، وللنيابة الإدارية، مضيفًا: «بدأنا بالحيتان الكبإر.. إحنا مش جايين على المواطن البسيط».

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