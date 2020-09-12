شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير والمشاط يبحثان التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع الدكتورة /رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لبحث موقف عدد من مشروعات النقل المختلفة الممولة من البنوك والمؤسسات الدولية.
حيث تم مناقشة التعاون القائم بين وزارة النقل والبنك الدولي في عدد من مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط بني سويف/ أسيوط، وأسيوط/ نجع حمادي، والقاهرة/ الإسكندرية.
حيث اشار الوزير إلى أنه هذه المشروعات تشهد تقدم في معدلات التنفيذ بها خاصة مع الاهمية الكبيرة لها في رفع معدلات السلامة والامان على خطوط السكك الحديدية.
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