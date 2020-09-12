شكرا لقرائتكم خبر عن معهد صحة الحيوان يعلن تنظيم دورات لتأهيل الخريجين لسوق العمل بـ 12 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، على أهمية تنشيط الدور التعليمي والتثقيفي والتدريبي للمعهد من خلال مركز التدريب والتعلم والاستشارات التابع للمعهد بتنفيذ عدة دورات تدريبية مدعمة وبرسوم مخفضة لتأهيل حديثي التخرج لسوق العمل بمختلف المحافظات بلغت أعداد المحافظات المستفيدة في المرحلة الاولي 12 محافظة.

وأضاف «شاهين» في تصريحات صحفية السبت ان ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة بضرورة التلاحم المجتمعي وخدمة القطاع الزراعي الحكومي والخاص وخدمة الفلاح والمربى الصغير وخلق جيل جديد من حديثي التخرج مؤهلين يتم اعداداهم بطريقة علمية وعملية لسوق العمل، وتعزيز دور المركز التأهيلي والتوعوي والإرشادي والتنويري وخدمة المجتمع.

‏وأوضح مدير معهد صحة الحيوان انه تم تخطيط تلك الدورات بناءً على دراسة احتياجات سوق العمل في محافظات (‏القاهرة- الشرقية- الغربية- كفر الشيخ- الاسماعيلية – المنوفية- الدقهلية – البحيرة – الإسكندرية -الفيوم- بني سويف –أسيوط) وطبقاً لرؤية كل محافظة من خلال الاتصال المباشر لفريق العمل بالمركز بناءً على الاحتياجات المطلوبة لكل محافظة مباشرة مع حديثي التخرج أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي مما دعم قدرة المركز لتنفيذ تلك الدورات الحيوية.

وأشار «شاهين» إلى أن هذه الدورات تناولت التدريب العملي على الاجهزة العلمية المختلفة ووسائل التشخيص الحديثة والتعرف على الإمكانيات المطلوبة لإنشاء وادارة المعامل البيطرية لتشخيص أمراض الحيوان والدواجن والأسماك كذلك إنشاء مراكز رعاية للحيوانات الأليفة.

ومن جانبه شدد الدكتور عصام إبراهيم، وكيل معهد صحة الحيوان، على حتمية أن تتاح للمتدرب مساحة عملية على جميع أساليب التشخيص الحديثة وتقديم المساعدات الفنية للتأهيل العملي وخلق جيل جديد من الفنيين يعمل على النهوض بالثروة الحيوانية والزراعية في مصر.