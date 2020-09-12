شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: «غاز الأقاليم» تُحقق خطى سريعة في معدلات توصيل الغاز للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، إن الدولة تعمل بخطى سريعة ومتلاحقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع قطاعاتها الخدمية، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من الشركات المنفذة لأعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي على أرض محافظة الشرقية، مؤكدًا على تقديم أوجه التعاون من الجهاز التنفيذي بالمحافظة للشركات المنفذة للأعمال، والتي حققت طفرة نوعية في ارتفاع نسب تنفيذ أعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعي لمنازل المواطنين، مما كان له مردود إيجابي لتشجيع وتحفيز المواطنين على التعاقد للاستفادة من الغاز الطبيعي.

وذكر المحافظ أن شركة «غاز الأقاليم» المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي، بمراكز ومدن «الزقازيق، منيا القمح، أبوكبير، فاقوس، أبوحماد، كفر صقر»، تحقق خطى سريعة في معدل أعمال التوصيلات والتركيبات الداخلية والخارجية، لتوصيل الغاز لمنازل المواطنين، وتحقيق إنجاز كبير في توصيل الغاز بمدينتي الزقازيق ومنيا القمح بعد توقفه لسنوات طويلة.

حيث أن هناك ٢٦ ألف و٥٢٦ عميل، تعاقدوا مع شركة الغاز الطبيعي في مركز ومدينة أبوكبير، كما تعاقد ٢٥ ألف و٧٢٩ عميل في مركز ومدينة فاقوس، بالإضافة إلى تعاقد ١٠١ ألف و٣٣٢ عميل مع شركة الغاز في مدينة الزقازيق، كما قام ٧ آلاف و٤١٥ عميل بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعي في مركز ومدينة منيا القمح، و١٢ ألف و٩٣ عميل قاموا بالتعاقد مع الشركة في مركز ومدينة أبوحماد.

ونفذت شركة «غاز القاهرة» المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي، بمراكز ومدن «ههيا، مشتول السوق، الإبراهيمية، ديرب نجم، القرين، أبوحماد، بلبيس»، معدلات مرتفعة لأعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي، والالتزام الكامل بالبرنامج الزمنى للخطة الموضوعة للمشروع لتوصيل الخدمة إلى المواطنين، ففي مركز ههيا تعاقد ٤٦ ألف و٤٤١ عميل، وفي مركز ومدينة مشتول السوق تعاقد ٣٣ ألف و٣٢٢ عميل، وفي مركز ومدينة الإبراهيمية تعاقد 17 ألف و٩٦١ عميل، كما تعاقد في مركز ومدينة ديرب نجم ٢٧ ألف و٥٥٨ عميل مع شركة الغاز الطبيعي، وفي مدينة القرين تعاقد ١٩ ألف و٩٧٧ عميل لتوصيل الغاز الطبيعي، وفي قرية الأسدية التابعة لمركز أبوحماد تعاقد ٢٦٣٤ عميل شركة الغاز، بالإضافة إلى تعاقد ١٠ آلاف و٩٦٤ عميل في مركز بلبيس، ليصل إجمالي المتعاقدين للاستفادة من خدمة الغاز الطبيعي ٣٣١ ألف و٩٥٢ مواطن بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، ضرورة توعية المواطنين بأهمية التعاقد بمشروع الغاز الطبيعى بنظام القسط الشهري، من خلال وضع لافتات وإعلانات بالشوارع والمناطق الحيوية بالمدن، موضحًا بها عناوين شركات الغاز وأرقام هواتفهم وشروط ونظام التعاقد الميسر، تشجيعًا للمواطنين على الاشتراك والحصول على خدمة الغاز الطبيعي.

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