شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين ينظر 11 تظلمًا من ملفات الإعادة من الزوال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظر نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم السبت، 11 تظلما من ملفات الإعادة من الزوال، وجاءت أرقامها كالآتي:

144/7، 151/7، 152/7، 153/7، 154/7، 158/7، 160/7، 164/8، 165/8، 173/8، 174/8، والأرقام المتروكة سبق نظرها.

وعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، وحضور 26 عضوا من أعضاء المجلس، الخميس، اجتماعه الثالث، وناقش جدول الأعمال، وقرر بالإجماع الآتي:

أولاً: وافق المجلس بالإجماع على تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية، مع إعادة سلطات النقابات الفرعية في الصرف لحين تحديد موعد الانتخابات الجديد.

ثانياً: وافق المجلس بالإجماع على تفويض النقيب العام، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة للنقابة، ثم عرضها على مجلس النقابة لإقرارها من عدمه.

Advertisements