10 قواعد ذهبية للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس.. إنفو جراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لحماية طلاب المدارس من عدوى كورونا مع بدء العام الدراسى الجديد، وضعت الوزارة خطة لمنع أى إصابات . ”الخليج 365” يكشف في الإنفو جراف التالي آليات وزارة الصحة للحد من عدوى كورونا في المدارس: 1ـ اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية 2ـ مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب حال إقامة الطابور الصباحي 3ـ رحب بزملائك من بعيد.. لا مصافحة أو تقبيل 4ـ لا تلمس حرف سلم المدرسة إلا للضرورة 5ـ تناول أطعمة صحية، واحرص على أخذ قسط وفير من الراحة Advertisements 6ـ استخدام الأدوات المدرسية الخاصة بك ولا تلمس أدوات الغير 7ـ اترك مسافة بينك وبين الآخرين 8ـ ابتعد عن الأماكن المزدحمة 9ـ مارس التمارين الخفيفة في الصباح 10ـ التهوية الطبيعية للفصول هي الأفضل دائماً

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