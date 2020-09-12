شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: بدأنا بالحيتان وفيه 5 دفعوا مليار جنيه للتصالح فى مخالفات بناء..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عن تحصيل مليار جنيه قيمة مخالفات بناء من 5 أشخاص فقط، قائلا: "النهاردة فيه كبار المقاولين اللى بنوا أبراج بالمخالفة في إسكندرية وبعض المناطق، بعضهم دفع مئات الملايين تم القبض عليهم في النيابة العسكرية وتم تحديد مخالفات، وواحد دفع 200 مليون جنيه، وفيه 5 دفعوا مليار جنيها".

وقال رئيس الوزراء فى تصريحات اليوم السبت: "الناس دي كانت بتبنى 80 و 40 برج وأراضى بالمخالفة والفوضى وبقى وضع قائم وناس ساكنة مكوناش هنقدر نتعامل معاهم ، جبنا الناس دى وقبضنا عليها علشان يتصالح دفعوا بـ 200 والـ 100 مليون جنيه".

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وردا على سؤال حول الإجراءات المتخذة ضد موظفى المحليات المشاركين فى أزمة مخالفات البناء، قال مدبولي: "هناك مئات الموظفين تم تحويلهم للنيابات والنيابة الإدارية ، إحنا مش جايين على المواطن البسيط وسايبين الباقى ، وبدأنا بالحيتان والكبار اللى كانوا بيتسببوا في هذه الظاهرة".