شكرا لقرائتكم خبر عن عقيدة الدم والهدم.. جرائم وعنف جماعة الإخوان الإرهابية بالـ7 سنوات الماضية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرائم عديدة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد المواطنين ومؤسسات الدولة طوال الفترة الماضية منذ يونيو 2013، والتى تنوعت ما بين عمليات إرهابية واغتيالات وتفجيرات واقتحام للمؤسسات وترويع المواطنين وتهديد استقرار الدولة المصرية.

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وكشف فيديو يوثق عنف الجماعة الإرهابية منذ يونيو 2013، والتى كان أبرزها إطلاق النيران على المتظاهرين من فوق سطح مكتب الإرشاد وأسفر عن مقتل 12 وإصابة 48، واشتباكات مع أهالى منطقة بين السرايات وأسفرت عن 23 قتيل وإصابة 220، والاعتداء على المواطنين السلميين بالإسكندرية وأسفر عن 12 قتيلا و18 مصابا.

وأضاف الفيديو، أن ضمن جرائم الجماعة الإرهابية إطلاق النيران على أهالى منطقة مسجد القائد إبراهيم، والذى أسفر عن وقوع 5 قتلى وإصابة 72، وحرق الكنائس وأقسام الشرطة، والتفجيرات فى عدة أكمنة للقوات المسلحة، وتفجيرات لعدد من المنشآت الحيوية، والاعتداء على أكثر من 70 كنيسة، وذلك تنفيذا لعقيدة الجماعة الإرهابية وهى عقيدة الدم والهدم.