شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد مخلوف خال الرئيس السورى إثر إصابته بكورونا فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى خال الرئيس السورى محمد مخلوف الملقب بأبو رامى بكورونا فى دمشق، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم فى نبأ عاجل لها، ونعت أسرة مخلوف عميدها محمد وهو والد رجل الأعمال المعروف رامى الذى كان حتى ما قبل أشهر أقوى وأبرز رجال الأعمال في سوريا.

محمد مخلوف ومحمد هو شقيق أنيسة مخلوف زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد ووالدة الرئيس الحالي، وقد تسلم عددا من المناصب في حياته، منها إدارته لأهم المؤسسات الاقتصادية المهمة فى البلاد، إذ كان مديرا لمؤسسة التبغ، وبعدها كان مديرا للمصرف العقارى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة محمد مخلوف خال الرئيس السورى إثر إصابته بكورونا فى دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.