شكرا لقرائتكم خبر عن ‎ الإخوان مكس.. كل حاجة والعكس لماذا تتغير مبادئ الجماعة الإرهابية "كل ربع ساعة" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديده من برنامج جات على الجرح تقدمها الزميلة دينا عبد العليم وفيها تتناول تناقضات جماعة الإخوان الإرهابية.

ومن خلال الحلقة تسرد مواقف الجماعة من عدة قضايا مختلفة وكيف تتغير مواقفهم وارائهم فى هذه القضايا بما يتماشى مع مصالحهم الشخصية والتى تكون بالطبع ضد الدولة المصرية

ومن أهم القضايا التى تعكس تناقض هذه الجماعة الإرهابية ومنابرها الإعلامية ملف التطوير والقضاء على العشوائيات ومحاربة الفساد فى مصر وتوفير مسكن آمن للمصريين.

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كذلك ملف محاربة الإرهاب فى مصر والموقف من المظاهرات والثورات وملف سد النهضة وملف سد النهضة ومن القضاء المصرى وكراهيتهم للجيش وتطاولهم على الدولة المصرية والشعب المصرى وكل من يختلف معهم وكذلك موقفهم من حماية مصر لحدودها فى ليبيا مقابل موقفها من العدوان التركى على ليبيا بحجة حماية الحدود.

جت ع الجرح برنامج اجتماعى ساخر، يناقش أهم القضايا الاجتماعية وأبرز ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، حيث يقدم معالجة مختلفة تجعل القارئ على دراية بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، ويذاع البرنامج 20.30 ظهرا يوم السبت من كل أسبوع عبر موقع الخليج 365 ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة له.