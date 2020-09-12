شكرا لقرائتكم خبر عن 61 ألفا و597 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء.. وسداد 418 مليون جنيه في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تزايد أعداد المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية، وذلك بعد خفض قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة، لكل من يتقدم للتصالح بنسبة 20 % من القيمة المقررة بالقرار رقم ٥٧٣٤ لسنة ٢٠٢٠، على ألا تقل قيمة المتر الواحد عن خمسون جنيها كحد أدنى، وينطبق ذلك على كل من سدد جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأهاب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن، بسرعة إنهاء الأوراق المطلوبة والخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية تشهد يومياً توافد كثيف من المواطنين الراغبين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، حيث استقبلت المراكز من المواطنين ٦١ ألفا و٥٩٧ طلباً من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وتسديد ٤١٨ مليون و٢٣ ألف جنيهاً حتى ١٠ سبتمبر الجاري.